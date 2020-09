Coinvolti quattro bambini nello scontro tra auto a Mazzo di Rho.

Il traffico, forse la fretta e l’incidente avvenuto martedì 29 settembre 2020 tra via Tommaso Grossi e via Sartirana nella frazione di Mazzo, Rho.

A scontrarsi attorno alle 8 del mattino sono state due vetture. L’impatto non è stato molto violento ma sono rimasti coinvolti anche dei bambini che stavano per essere accompagnati a scuola dai genitori e che viaggiavano sui mezzi entrati in collisione e cioè una Renault Clio e un’Audi Q3.

Coinvolti un bambino di 9 anni, un altro di 10, una ragazzina di 14 e un’altra di 16 anni, nonchè le mamme di 38 e 44 anni.

Sono state inviate sul posto l’automedica e due ambulanze:una di Novate e una di Bareggio e l’automedica dell’ospedale Sacco di Milano.

Due i feriti: uno in modo lieve che è stato curato al Sacco di Milano, e uno in condizioni piuttosto allarmanti al momento del soccorso, che è stato inviato al Niguarda in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia locale

