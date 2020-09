Incidente stradale a San Giuliano. 2 feriti gravi

San Giuliano Milanese. Questa mattina sulla via Emilia alle 5:40 un bruttissimo incidente tra due auto ha causato 2 feriti.

Erano le 5:40 di questa mattina quando sulla via Emilia al km 317.2, nel territorio di San Giuliano Milanese, due auto si sono scontrate, distruggendosi. Un uomo di 54 anni e un’altra persona di 45 anni sono rimaste ferite in modo grave e per essere estratti dalle lamiere è stato necessario l’intervento delle squadre specializzate dei vigili del fuoco di via Messina a Milano. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa Italiana con delle auto mediche.

Uno dei feriti, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. L’altro ferito, sempre dopo le prime cure prestate sul posto, è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rozzano, in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese per il controllo e la viabilità e i rilievi delle cause dell’incidente.

