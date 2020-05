Grave incidente a Inveruno.Sono appena arrivati sul posto i soccorsi per un incidente avvenuto ad Inveruno, in via Magenta, poco dopo le 14. Lo scontro è avvenuto fra un’automobile e una moto.

Sul posto vi sono già gli agenti della polizia locale di Inveruno e una ambulanza della Croce bianca di Magenta, raggiunta proprio in questi attimi da un elicottero dell’elisoccorso del 118.

Per il momento non si sa molto altro ma aggiorneremo la notizia se dovessero esserci altri particolari. Dalle prime notizie diffuse da Areu sono indicate due persone ferite, fra cui un uomo di 45 anni, da soccorrere in priorità da codice rosso. Nella foto l’elicottero che trasporta il ferito, mentre sorvola Ossona diretto in Ospedale.

