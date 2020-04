Una vita insieme finita a martellate in testa

Buccinasco. Questa mattina poco dopo le 6 in via Primo Maggio, L.C. M., di 87 anni, ha preso a martellate in testa la moglie, S. L. di 81 anni, e poi ha tentato di uccidersi colpendosi in testa con lo stesso martello.

Non sappiamo ancora cosa possa averlo indotto ad un gesto così folle. Possiamo solo immaginare che la colpa sia di una malattia degeneritiva della mente dovuta all’età, visto anche il modo con cui L.C. M. ha tentato poi di togliersi la vita, come se si fosse improvvisamente reso conto di quanto fatto. Gli operatori del 112 sono intervenuti immediatamente con i soccorritori del 118 e con gli uomini della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia di Corsico.

L’uomo aveva preso ripetutamente la moglie a martellate in testa usando un martello da falegname. L’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda in codice rosso, ma ora non è in pericolo di vita. Ha una frattura al polso e ferite alla testa e al volto. Anche l’uomo è stato portato al pronto soccorso con alcune ferite alla testa causate dai colpi che si è autoinferto. Lo hanno medicato all’ospedale San Carlo dove è giunto in codice giallo. E’ stato denunciato per tentato omicidio, ma non è in stato di arresto, data l’età avanzata.

