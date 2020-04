Violenza sessuale ai margini della società

Milano, alle 14 del 22 aprile, in via Pizzolbasso, una 34enne romena senza fissa dimora è stata aggredita da un uomo all’interno di un capannone dismesso in cui alcune volte si rifugiava. Un uomo ha tentato una violenza sessuale.

La donna ha chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano la donna ha raccontato di aver avuto una discussione con l’uomo, che poi l’aveva insultata, e le aveva messo le mani addosso trattenendola e toccandole le parti intime. L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri nelle vie limitrofe. Si tratta di un marocchino di 31 anni, irregolare e senza fissa dimora. L’uomo, che ha anche alcuni precedenti di polizia, è stato arrestato, accusato di violenza sessuale e portato nella casa circondariale di San Vittore dove è a disposizione della’autorità giudiziaria.

Cosa dire di una città dove si verifica un episodio simile? Per fortuna le donne si fidano del 112 ma è assurdo che sia tollerato che si possa vivere in quel modo, stranieri clandestini senza casa e sopravvivendo di stenti, senza che qualcuno sappia mettere uno stop deciso, è assurdo.

