Melegnano, 175 chili di hashish nascosti nella cabina di un camion: arrestato 39enne

Letture: 2.468

A Melegnano i Carabinieri hanno arrestato un autotrasportatore di 39 anni dopo aver trovato 175 chili di hashish nascosti nella cabina del camion che stava guidando. Il controllo è avvenuto nella serata del 17 ottobre lungo la strada provinciale 40, nel territorio comunale. A fermare il mezzo sono stati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Donato Milanese.

Inserzioni

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, durante il controllo dell’autocarro la sostanza stupefacente è stata trovata occultata all’interno della cabina di guida. Il quantitativo complessivo sequestrato è di 175 chili di hashish. L’uomo, 39enne marocchino, autotrasportatore e incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente accompagnato nella Casa circondariale di Lodi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Inserzioni









Sullo stesso argomento leggi anche: