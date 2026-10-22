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Lorenteggio, Milano. Finto carabiniere truffa un’86enne: recuperati gioielli per 30mila euro

Redazione CNNZ
Milano,finto carabiniere,truffa. Lorenteggio, Milano. Finto carabiniere truffa un’86enne: recuperati gioielli per 30mila euro - 22/10/2026
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A Milano un’86enne è stata raggirata con la truffa del finto carabiniere, ma gli agenti della Polizia ferroviaria hanno fermato un 22enne e recuperato i preziosi sottratti alla donna. È accaduto martedì 20 ottobre nel quartiere Lorenteggio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l’anziana era stata contattata al telefono da un uomo che si era presentato come maresciallo dei Carabinieri e che, con il pretesto di accertamenti su una presunta rapina, l’aveva convinta a preparare denaro e gioielli custoditi in casa.

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Poco dopo si è presentato un giovane, qualificandosi come carabiniere incaricato di verificarne la provenienza. Gli agenti della Polfer, che lo avevano individuato e seguito fino all’abitazione, lo hanno fermato quando è uscito circa un’ora dopo. Aveva con sé preziosi per un valore indicato in circa 30mila euro e circa 70 euro in contanti. Il 22enne è stato arrestato per truffa aggravata e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. I beni recuperati, alcuni dei quali di rilevante valore affettivo, sono stati restituiti all’86enne.

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