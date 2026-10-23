Vermezzo con Zelo e Ozzero, 5 cacciatori denunciati dai Carabinieri Forestali

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E’ appena iniziata la stagione venatoria e sono contemporaneamente iniziati i controlli sul rispetto delle regole da parte dei cacciatori. A Vermezzo con Zelo e a Ozzero i Carabinieri Forestali di Magenta hanno denunciato cinque cacciatori durante i primi controlli effettuati a circa un mese dall’apertura della stagione venatoria in Lombardia. Le verifiche hanno interessato i comuni del Parco del Ticino e le località limitrofe. A Vermezzo con Zelo sono stati controllati padre e figlio, entrambi residenti in provincia di Brescia, sorpresi all’interno di un appostamento temporaneo. Secondo quanto accertato dai Forestali stavano abbattendo specie particolarmente protette utilizzando anche richiami acustici vietati per attirare l’avifauna. Uno dei due era inoltre privo sia del porto di fucile sia della licenza di caccia. I militari hanno sequestrato tre fucili da caccia, due richiami acustici e gli animali abbattuti: 59 pispole, specie particolarmente protetta, sei allodole, un beccaccino e un tordo bottaccio. Parte dell’avifauna, secondo quanto riferito dai Carabinieri Forestali, era stata nascosta nell’automobile alla vista degli operanti. È stata inoltre ritirata la licenza di caccia e informata l’autorità di Pubblica Sicurezza competente.

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🌲 A Ozzero altri 3 cacciatori controllati

Pochi giorni dopo un secondo controllo è stato effettuato a Ozzero dai Carabinieri Forestali di Magenta insieme al personale del Settore Vigilanza del Parco del Ticino. All’interno di un appostamento fisso sono stati identificati altri tre cacciatori, anche loro provenienti dalla provincia di Brescia. Durante la verifica è stato trovato un richiamo acustico vietato utilizzato per attirare l’avifauna e un fucile a canna liscia dotato di un caricatore capace di contenere un numero di cartucce superiore alle due consentite per l’attività venatoria. In questo caso gli accertamenti hanno stabilito che gli animali abbattuti appartenevano tutti a specie cacciabili. L’utilizzo del richiamo e dell’arma con caricatore non conforme ha comunque portato alla denuncia dei tre uomini all’autorità giudiziaria. I Forestali hanno sequestrato complessivamente cinque fucili e l’avifauna abbattuta e hanno informato anche in questo caso l’autorità di Pubblica Sicurezza.

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