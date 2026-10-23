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Legnano: odore di gas dalle 5 del mattino, trenta persone evacuate

Redazione CNNZ
Legnano. Legnano: odore di gas dalle 5 del mattino, trenta persone evacuate - 23/10/2026
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A Legnano i Vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale venti appartamenti di via Gabrio Casati per una fuga di gas avvertita all’alba. L’allarme è scattato nella mattinata di venerdì 23 ottobre ai civici 2 e 4, dopo che i condomini avevano iniziato a percepire un forte odore già dalle 5. Circa trenta persone sono state fatte uscire dall’edificio mentre sul posto sono arrivati i mezzi dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Legnano e Inveruno.

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L’area è stata presidiata anche da Polizia, Carabinieri e personale del 118. I Vigili del fuoco stanno operando insieme ai tecnici dell’azienda del gas per individuare il punto da cui proviene la perdita e mettere in sicurezza l’edificio. Al momento dell’evacuazione nessuna delle trenta persone coinvolte ha avuto bisogno di cure sanitarie. I residenti restano fuori dagli appartamenti in attesa della conclusione delle verifiche e delle indicazioni dei soccorritori.

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