Milano: il bambino saccheggiatore della Barona, il nodo dei “maranza” e quel che c’è dietro

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Quando il più giovane identificato dopo un fine settimana di saccheggi frequenta ancora la seconda media, il problema non può essere soltanto suo. È già diventato un problema degli adulti. A Milano il ragazzino ha 11 anni, è italiano, vive alla Barona ed è stato rintracciato dai carabinieri nella scuola che frequenta. Domenica 18 ottobre sarebbe entrato nel negozio Fusaro di via Dante durante i saccheggi: in un video diventato virale sui social viene ripreso mentre esce con diverse cinture. Avendo meno di 14 anni non è penalmente imputabile. Nelle stesse indagini i carabinieri hanno individuato a Desio un 16enne originario del Marocco, ripreso il giorno precedente con in testa il berretto sottratto a un carabiniere. Per lui vengono contestati devastazione e saccheggio, furto e vilipendio delle Forze armate.

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👦 Undici anni: prima ancora del processo c’è una domanda da fare agli adulti

Le immagini dell’11enne fanno impressione proprio perché non mostrano un adulto travestito da ragazzo: mostrano un bambino. Bisogna partire da questo fatto. Non per cancellare quello che ha fatto e nemmeno per trasformarlo automaticamente in una vittima, ma per chiedersi come un ragazzino che il lunedì torna in classe, una seconda media, possa trovarsi la domenica precedente in centro a Milano mentre vengono devastati e saccheggiati negozi. Capire non significa giustificare. Significa evitare la scorciatoia per cui basta pronunciare parole come disagio, marginalità o inclusione per smettere di chiamare le cose con il loro nome.

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Non è neppure necessario, almeno allo stato delle indagini, immaginare dietro quei ragazzi una regia adulta o politica. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 21 ottobre, ha detto che non esiste al momento «nessuna evidenza» che i giovani siano stati manovrati dall’esterno. Ha però sottolineato una contraddizione interessante: da una parte lo spontaneismo di molti partecipanti, dall’altra un’organizzazione attraverso i social capace di sollecitarne la partecipazione. Le eventuali regie restano uno scenario da verificare, non un fatto accertato.

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E’ unparticolare cambia molto la lettura dei fatti. Per trovarsi, aggregarsi e imitarsi non serve necessariamente un adulto che distribuisca ordini. Bastano Telegram, TikTok, Instagram, una chiamata che circola, il gruppo e la convinzione che in quel momento si possa fare qualcosa che normalmente avrebbe conseguenze immediate.

🚔 I “maranza” non nascono durante una manifestazione

C’è poi una realtà che Milano conosce da tempo. Nel linguaggio corrente e nella cronaca vengono definiti “maranza” gruppi di giovanissimi che gravitano attorno ai luoghi della movida e che in diversi episodi sono stati coinvolti in rapine e aggressioni ai danni di altri ragazzi. Collanine, telefoni, vestiti e oggetti costosi diventano bottino e simboli di status. Gli episodi sono quelli della cronaca milanese. Il primo ottobre la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un 16enne di origine egiziana per una rapina avvenuta a Capodanno sul Naviglio Pavese. Un 27enne era stato avvicinato da un gruppo di adolescenti di origine nordafricana, spinto contro la balaustra e derubato della collana d’oro; quando aveva cercato di recuperarla era stato picchiato. Sono talemente tanti che speso non finiscono nemmeno fra le notizie, come se queste rapine e aggressioni fossero diventate una delel tante normalità di Milano.

È quindi legittimo domandarsi se i maranza che hanno saccheggiato Milano appartenga allo stesso mondo giovanile che durante i fine settimana si muove tra piazze e luoghi della movida. Resta una domanda, probabilmente una sensazione, perchè i fatti vanno verificati ragazzo per ragazzo. Per dire che sono gli stessi, bisogna guardare, uno ad uno, se hanno precedenti e se hanno partecipato ad altre risse e aggressioni, e dove. Al momento non ne ho evidenze e quindi posso scrivere solo che si tratta dello stesso tipo di persona.

Però la visione generale fa emergere il un paradosso culturale. Una parte dei giovani, quelli della Milano Bene, studenti di liceo, e universitari, un po’ radical chic, che si vestono seguendo i dettami delle firme dei negozi del centro cittadino, dove gli oggetti sono di alta qualità e di alto costo, e passa le serate del week end nei locali della movida, e finiscono per essere le vittime dei maranza, scende in piazza sostenendo principi di uguaglianza, accoglienza e inclusione: “nessuno è straniero”, gridano . Altri vivono la distanza economica, sociale e culturale in maniera completamente differente. Sarebbe arbitrario attribuire ai saccheggiatori il pensiero «se voi potete avere quelle scarpe e noi siamo uguali, allora posso prendermele anch’io»: nessuno può sapere cosa pensassero, però il cortocircuito resta. Mentre qualcuno manifesta perché ritiene che nessuno debba essere considerato estraneo o escluso, quegli stessi esclusi ed estranei approfittano dello stesso spazio per portarsi via cinture, abiti e altri beni di lusso. Più volte, per due gironi consecutivi, come per rimarcare il fatto che loro sono i predoni, che possono comandare, e i giovani milanesi le vittime.

Essere inclusivi non significa rinunciare al limite. Non significa trovare una giustificazione a chi rapina un coetaneo, devasta una vetrina o porta via ciò che appartiene ad altri. Si può difendere il diritto di una persona a non essere discriminata e contemporaneamente pretendere che rispetti le stesse regole alle quali sono sottoposti tutti gli altri. Ora, però, far capire questi concetti ai maranza sarà molto difficile.

🏙️ Milano ha già conosciuto migrazioni, bande e integrazioni difficili

Il parallelo con la Milano degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta non serve a dire che la storia si ripete uguale. Serve, semmai, a ricordare che le bande giovanili, il conflitto tra gruppi e le difficoltà di integrazione non sono nate con la parola “maranza”. La Lombardia industriale accolse allora centinaia di migliaia di persone provenienti da altre regioni italiane. Le differenze linguistiche e culturali erano molto più profonde di quanto oggi si tenda a ricordare e l’integrazione non fu automatica né priva di conflitti. Anzi, fu davvero un periodo durissimo che sfociò nel lungo tempo degli anni di piombo. Ancora oggi possiamo vedere gli strascichi di quel che ha prodotto socialmente quel periodo, e possiamo fare la conta delle vite rovinate dalla delinquenza e dalla mancata integrazione.

E’ un periodo che ho vissuto personalmente da bambina eragazzina nei difficili quartieri dell’hinterland di Milano. Le bande territoriali dell’area tra Corsico e Cesano Boscone, erano le baby gang di allora, come quella dei “Lavagnesi”: gruppi di quartiere contrapposti ad altri gruppi, con confini da difendere e scontri che potevano arrivavano alle sassate. Le chiamavamo sassaiole. Se non ci siamo ammazzati è stato un puro caso, ma la violenza faceva parte del nostro mondo. Erano altri anni, altri strumenti e, forse, un’altra società. Non c’erano social capaci di convocare centinaia di adolescenti in poche ore e di trasformare immediatamente una bravata, un furto o un’aggressione in un contenuto da esibire davanti a migliaia di persone. Però potevamo vedere i nostri giochi nelle mani dei nostri nemici, e potevamo meditare e organizzare la vendetta. Numeri più piccoli, ma le motivazioni erano le stesse.

Anche oggi l’integrazione non può essere ridotta a una parola d’ordine. Culture e famiglie possono avere concezioni differenti dell’autorità, della religione, dei rapporti familiari, della donna, del denaro e dello spazio pubblico. Negare queste differenze non aiuta a superarle. Ma neppure l’origine familiare può diventare una sentenza preventiva: il ragazzo di 11 anni della Barona, in questo caso, è italiano e figlio di italiani. È forse il dato più utile contro qualsiasi spiegazione troppo facile. Alla fine si torna quindi a lui. Undici anni, seconda media, le cinture al collo e un video sui social. È troppo piccolo per rispondere penalmente di quello che ha fatto, ma non è troppo piccolo perché gli adulti debbano rispondere a una domanda: come è arrivato fin lì? Famiglia, scuola, servizi, istituzioni e comunità educante potranno dare risposte diverse, proprio perchè si è già vissuto un periodo simile e sappiamo già dove porta. Dire semplicemente che è un bambino e voltarsi dall’altra parte non basta più..

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