Pero, “banca occulta” delle mafie: 30 misure cautelari e 21 milioni sequestrati

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A Pero la Guardia di Finanza ha individuato quella che la Procura di Milano definisce una «banca occulta» al servizio della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 30 indagati: 16 destinatari della custodia in carcere e 14 degli arresti domiciliari. È stato inoltre disposto un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di euro. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano con il Gruppo di Monza e reparti specializzati della Guardia di Finanza, hanno ricostruito oltre 110 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti e trasferimenti verso l’estero per circa 68 milioni.

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Secondo l’impostazione accusatoria, il centro del sistema si trovava proprio a Pero, dove dietro la copertura formale di una società di autonoleggio sarebbe stata creata una struttura finanziaria clandestina. A gestirla sarebbero stati tre italiani ritenuti contigui a organizzazioni mafiose: due indicati come referenti di cosche della ’ndrangheta crotonese, già condannati definitivamente nelle inchieste “Infinito” e “Aemilia”, e un terzo soggetto ritenuto organico al clan dei Casalesi. L’associazione avrebbe offerto servizi di riciclaggio, movimentazione del contante e trasferimento di denaro attraverso società cartiere, conti esteri e criptovalute.

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💶 Dalle fatture false alle criptovalute

Il meccanismo ricostruito dagli investigatori si sarebbe sviluppato in più passaggi. Il gruppo avrebbe innanzitutto raccolto grandi quantità di denaro contante, parte delle quali, secondo gli inquirenti, provenienti da evasione fiscale e traffico di stupefacenti. Attraverso società esistenti soltanto formalmente e intestate a prestanome venivano poi emesse fatture per operazioni inesistenti a favore di imprese compiacenti, soprattutto nei settori delle costruzioni, della logistica e dei servizi. Dopo il pagamento tramite bonifico, una somma equivalente sarebbe stata restituita in contanti alle aziende utilizzatrici, trattenendo una commissione compresa tra il 2 e il 5 per cento.

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Il denaro rimasto sui conti delle società cartiere sarebbe stato successivamente trasferito verso conti in Lussemburgo, Lituania e Germania e quindi indirizzato a piattaforme di cambio per essere convertito in criptovalute e inviato a wallet riconducibili all’organizzazione. Le indagini hanno inoltre ricostruito accrediti provenienti da persone che avevano denunciato truffe online legate a falsi investimenti in criptovalute. Durante le operazioni sono in corso sequestri di denaro, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso e macchine conta soldi.

⚖️ Il riferimento alla “Quarta Mafia”

Tra le aggravanti contestate c’è anche la finalità di agevolare la ’ndrangheta e la Società foggiana, indicata nello stesso comunicato della Procura come la cosiddetta “Quarta Mafia”. Con questa espressione gli investigatori fanno riferimento alla criminalità organizzata mafiosa radicata nel Foggiano, una realtà distinta dalle organizzazioni storicamente più note come Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra. Nell’inchiesta milanese, secondo l’accusa, parte dei proventi illeciti sarebbe stata destinata anche al sostegno di esponenti della ’ndrangheta detenuti, mentre armi e veicoli sarebbero stati messi a disposizione di soggetti ritenuti contigui alla Società foggiana.

L’indagine ha fatto emergere anche presunti episodi di corruzione e infedeltà. Tra le persone segnalate figurano un dipendente del Tribunale di Milano che, con la complicità di un avvocato, avrebbe effettuato accessi abusivi ai sistemi informatici per informare i vertici del gruppo sull’andamento delle indagini, e un ex appartenente alla Guardia di Finanza, non più in servizio, accusato di aver ricevuto denaro in cambio di informazioni riservate e promesse di agevolazioni. L’operazione ha coinvolto oltre 350 militari e si è estesa anche all’estero: in Spagna sono stati attivati mandati di arresto europei nei confronti di due indagati, mentre in Svizzera è stata avviata una procedura per un ulteriore arresto. Tutte le contestazioni si trovano nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata definitivamente in sede giudiziaria.

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