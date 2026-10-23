Bollate, fuga e speronamenti contro i Carabinieri: arrestato

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A Bollate un 46enne italiano con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri dopo una rocambolesca e pericolosa fuga terminata a Garbagnate Milanese, 2 militari sono rimasti lievemente feriti. E’ successo nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre, intorno alle 17. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo è stato notato dai militari della Tenenza di Bollate, che stavano facendo un giro di pattuglia, mentre faceva uso di sostanze stupefacenti all’interno della propria auto.

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Alla vista dei Carabinieri, l’uomo è ripartito improvvisamente, lasciando la portiera aperta. Ha cosí urtato un’auto in transito e si è allontanato riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Intercettato successivamente, non si è fermato all’alt e ha speronato l’auto di servizio. Un militare, che stava aprendo la portiera per scendere a fermalo, ha riportato lievi lesioni.

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La fuga è proseguita fino a Garbagnate Milanese, dove il 46enne è stato nuovamente intercettato con un posto di blocco. Durante la corsa ha urtato altre due auto in transito e ancora il mezzo dei Carabinieri, prima di terminare contro il guard-rail. Dopo essere stato bloccato, è stato perquisito e trovato in possesso di 12 grammi di hashish e di diversi coltelli da cucina. L’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, secondo le contestazioni riportate dai Carabinieri, ed è stato accompagnato nelle camere di sicurezza. Due militari hanno riportato lievi lesioni e si sono recati all’ospedale di Garbagnate per le cure.

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