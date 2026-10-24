Abbiategrasso, domenica la 56ª Rassegna di Canti Popolari

Ad Abbiategrasso, domenica 25 ottobre alle 16, l’Auditorium dell’ex Convento dell’Annunciata, in via Pontida, ospiterà la 56ª Rassegna Abbiatense di Canti Popolari. Secondo la presentazione del Corotrecime Città di Abbiategrasso, la rassegna è nata nel 1969 e ha attraversato generazioni di pubblico, portando sul palco la tradizione corale. Si esibiranno il Coro Scricciolo di Cameri, diretto dal maestro Giuseppe Tosatti, e il Corotrecime, diretto dal maestro Stefano Piloni. L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata dal Corotrecime, che celebra il 72° anniversario della fondazione, con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e dell’Assessorato alla Cultura.

Redazione CNNZ

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