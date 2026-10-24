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Abbiategrasso, domenica la 56ª Rassegna di Canti Popolari

Redazione CNNZ
Locandina della 56ª Rassegna Abbiatense di Canti Popolari, il 25 ottobre 2026 all’Annunciata
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Ad Abbiategrasso, domenica 25 ottobre alle 16, l’Auditorium dell’ex Convento dell’Annunciata, in via Pontida, ospiterà la 56ª Rassegna Abbiatense di Canti Popolari. Secondo la presentazione del Corotrecime Città di Abbiategrasso, la rassegna è nata nel 1969 e ha attraversato generazioni di pubblico, portando sul palco la tradizione corale. Si esibiranno il Coro Scricciolo di Cameri, diretto dal maestro Giuseppe Tosatti, e il Corotrecime, diretto dal maestro Stefano Piloni. L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata dal Corotrecime, che celebra il 72° anniversario della fondazione, con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e dell’Assessorato alla Cultura.

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Redazione CNNZ

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