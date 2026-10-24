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Abbiategrasso, 312 persone identificate nel servizio interforze

Redazione CNNZ
Abbiategrasso,312 persone identificate. Abbiategrasso, 312 persone identificate nel servizio interforze - 24/10/2026
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Ad Abbiategrasso, la sera di giovedì 22 ottobre, un servizio interforze ad alto impatto ha portato all’identificazione di 312 persone e al controllo di 125 veicoli. L’operazione ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano. I controlli hanno interessato diverse zone del Comune, con attenzione allo spaccio di droga, ai reati predatori e alle situazioni di illegalità e degrado.

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Sono stati verificati anche 22 esercizi commerciali, alcuni sanzionati per irregolarità. Durante il servizio sono state elevate numerose multe per violazioni al Codice della strada. Quattro cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. La Prefettura ha inoltre riferito di sequestri di quantitativi rilevanti di stupefacenti di vario tipo, senza indicare quantità o sostanze. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha definito prioritaria l’attenzione alle periferie e ai Comuni dell’hinterland, con controlli mirati e una presenza visibile delle forze dell’ordine. La Prefettura ha precisato con una rettifica che il servizio si è svolto il 22 ottobre.

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