Milano, 21enne precipita per 15 metri in piazza Gae Aulenti e muore

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Un giovane polacco di 21 anni è morto a Milano dopo una caduta di circa 15 metri nella zona di piazza Gae Aulenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. L’allarme è scattato intorno alle 11. I Vigili del fuoco del vicino Comando di via Messina hanno raggiunto la zona nel giro di pochi minuti, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

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🚔 La Polizia ricostruisce la dinamica della caduta

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 21enne avrebbe tentato di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso corso Como. Durante il passaggio sarebbe precipitato nel cavedio, situato nei pressi di un parcheggio, compiendo un volo di circa 15 metri. La Polizia di Stato sta lavorando per stabilire con precisione cosa sia accaduto e ha avviato gli accertamenti sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Saranno i filmati a contribuire alla ricostruzione degli ultimi movimenti del giovane e della dinamica della caduta.

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