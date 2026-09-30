Robecco sul Naviglio, operaio di 48 anni muore precipitando da un sottotetto

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A Robecco sul Naviglio, nella frazione di Casterno, un operaio di 48 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato da un sottotetto durante alcuni lavori in un edificio rurale. L’allarme è scattato alle 10.29 in piazza Giuseppe Garibaldi 4. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, l’uomo stava partecipando alle operazioni di svuotamento di un solaio quando è precipitato da un’altezza di circa otto metri. Con lui si trovava un altro operaio, impegnato nelle stesse operazioni, che è rimasto illeso.

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🚑 Inutili i soccorsi arrivati a Casterno

La centrale operativa ha classificato l’intervento come precipitazione nell’ambito di un infortunio sul lavoro. Sul posto sono stati inviati un mezzo di soccorso avanzato di primo livello, un’ambulanza di base e l’elisoccorso da Bergamo. Nonostante il rapido dispiegamento dei mezzi sanitari, per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Legnano e Abbiategrasso, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

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🚒 Accertamenti sulla dinamica della caduta

Sul posto sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e la Polizia locale di Robecco sul Naviglio. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le circostanze in cui il 48enne è precipitato dal sottotetto. Al momento, l’elemento certo è che l’uomo stava lavorando allo svuotamento del solaio dell’edificio rurale insieme a un secondo operaio, rimasto illeso.

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