Piani Resinelli, escursione al tramonto nel Parco Valentino il 18 agosto

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Ai Piani Resinelli, in provincia di Lecco, martedì 18 agosto è in programma un’escursione guidata al tramonto nel Parco Valentino, organizzata da Traccia Trekking con Archeologistics. Il ritrovo è fissato alle 18.15 all’Ufficio Turistico di Piazza della Chiesa. La proposta è una passeggiata serale lungo un percorso semplice e ad anello, pensato per consentire ai partecipanti di attraversare il parco nelle ore in cui il sole scende dietro le montagne e cambia la luce sul bosco e sulle pareti delle Grigne. Durante il cammino le guide accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli aspetti naturalistici, paesaggistici e storici di una delle aree più frequentate dei Piani Resinelli.

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🌄 Il Parco Valentino e la storia della famiglia Gerosa Crotta

La storia del Parco Valentino è legata alle famiglie Gerosa e Crotta. Valentino Gerosa Crotta, vissuto tra il 1868 e il 1960, era proprietario dei terreni che comprendevano il Monte Coltignone, Villa Gerosa e l’antico roccolo. Nel 1991 il figlio Antonio Gerosa Crotta ha donato l’intera proprietà al Touring Club Italiano. L’area ha preso il nome di Parco Valentino in memoria del padre. Nel 2004 la proprietà è stata poi acquistata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, diventando progressivamente una delle mete turistiche della zona. L’escursione del 18 agosto permetterà di percorrere il parco nelle ultime ore di luce, attraversando prati e zone boscate e osservando il panorama sulle montagne circostanti.

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🍽️ Dopo la passeggiata la cena di montagna

Al termine dell’escursione sarà possibile proseguire la serata con una cena dedicata ai sapori della tradizione di montagna. La quota prevista per la sola escursione è di 15 euro a persona. La cena non è compresa nel prezzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo info@resinellioutdoorexperience.it oppure al numero 328 8377206.

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