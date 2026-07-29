Busto Garolfo, aggrappata a un ramo nel Villoresi: 32enne salvata dai vigili del fuoco

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Una donna di 32 anni è stata salvata dai Vigili del fuoco dopo essere caduta nel Canale Villoresi, a Busto Garolfo, nei pressi delle 4 bocche. È successo poco prima delle 20.30 di ieri. Secondo le prime informazioni, la donna, di origini statunitensi, è finita in acqua nel tentativo di soccorrere un cane. È scivolata nel canale e istintivamente si è aggrappata al ramo di un albero e ha VT cominciato a chiedere aiuto. Alcuni passanti hanno sentito le sue grida e hanno allertato la centrale operativa del Numero unico di emergenza 112.

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Sul posto sono arrivati quindi l’elicottero del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Malpensa e il personale del distaccamento di Inveruno. La 32enne è stata recuperata e messa in sicurezza attraverso una manovra congiunta, e affidata ai sanitari del 118. È stata assistita dall’equipaggio di un’ambulanza del Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Arluno. Le sue condizioni sono apparse discrete e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

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