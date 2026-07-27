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Milano ricorda la strage di via Palestro: le cerimonie del 27 luglio

Redazione CNNZ
strage di via Palestro,Milano. Milano ricorda la strage di via Palestro: le cerimonie del 27 luglio - 27/07/2026
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A Milano, oggi, lunedì 27 luglio, si terranno tre cerimonie per ricordare le 5- vittime della strage di via Palestro, avvenuta 33 anni fa. Nell’attentato mafioso morirono i Vigili del fuoco Carlo La Catena, Stefano Picerno e Sergio Pasotto, il vigile urbano Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Driss Moussafir. La prima commemorazione inizierà alle 10 davanti al Padiglione d’Arte Contemporanea. La cerimonia istituzionale è organizzata dal Comune di Milano e vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari.

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In serata saranno i Vigili del fuoco di Milano a rinnovare il ricordo dei colleghi e delle altre vittime, come avviene ogni anno dal 1994. Alle 20.45 sarà celebrata una Messa in suffragio nel distaccamento cittadino di via Benedetto Marcello. Proprio da quella sede, la sera del 27 luglio 1993, era partita l’autopompa diretta in via Palestro pochi minuti prima dell’esplosione dell’autobomba.

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L’ultima commemorazione inizierà intorno alle 22.15 davanti al PAC. Colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo e della società civile si alterneranno con ricordi e testimonianze. La cerimonia proseguirà fino alle 23.14, l’ora esatta in cui Cosa Nostra fece esplodere l’autobomba e portò a compimento l’attentato terroristico.

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