Milano, nuovo blitz a Rogoredo: 1.190 identificati e 4 arresti

Letture: 1.348

A Rogoredo, a Milano, ieri è scattato un nuovo servizio straordinario interforze contro spaccio, illegalità diffusa e degrado urbano. L’operazione, disposta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha concentrato uomini e mezzi nell’area boschiva, attorno alla stazione ferroviaria, alla fermata della metropolitana MM3 e nelle zone limitrofe. In campo sono stati schierati 286 operatori tra Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali di Milano e San Donato Milanese, con 21 posti di controllo predisposti sul territorio. Una mega operazione in una zona che fa paura, tanto èinfiltrata dallo spaccio.

Inserzioni

INelle poche ore del servizio coordinato, sono state identificate complessivamente 1.190 persone e controllati 393 veicoli. Di questi, 21 sono stati multati. Il servizio ha portato anche a 4 arresti per reati contro il patrimonio o in materia di sostanze stupefacenti, mentre altre 10 persone sono state denunciate in stato di libertà. Sul fronte amministrativo e del controllo del territorio, sono stati inoltre emessi 16 ordini di allontanamento e 11 stranieri sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione.

Inserzioni

‍♂️ Una serie di record

Durante il servizio straordinario sono stati sequestrati quantitativi definiti ingenti di sostanza stupefacente di vario tipo, oltre a denaro contante e a 470 chili di alimenti. I controlli hanno riguardato anche 34 esercizi commerciali della zona, con 12 sanzioni amministrative elevate nel corso delle verifiche. L’intervento ha avuto anche una parte dedicata al decoro urbano. Amsa ha provveduto infatti alla rimozione di masserizie e arredi vari, per un totale di circa 2.500 chili di rifiuti.