Rho, partita la Milano Torino 2026

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La storica gara ciclistica per professionisti Milano-Torino 2026 è partita oggi da Rho e ha portato con sé modifiche alla viabilità già dalle ore centrali della mattinata. Il via alla storica corsa ciclistica è stato dato alle 12.04 da piazza San Vittore. Da qui il gruppo ha lasciato Rho per dirigersi verso il Piemonte, lungo un tracciato di circa 174 chilometri che si chiude alla Basilica di Superga, a Torino. Per l’edizione 2026 Rho ha ospitato ancora una volta lo Start della classica, inserita nel calendario internazionale e legata ai 150 anni della manifestazione.

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🚴‍♂️ Da Rho a Superga, come si sviluppa la corsa

Dopo il via, i corridori attraversano la pianura tra Lombardia e Piemonte, passando anche nell’ovest Milanese prima di entrare nelle province piemontesi. La prima parte del percorso, tutta in pianura, è favorevole agli attaccanti e ai velocisti resistenti, mentre il finale cambia volto con la salita verso Superga. È proprio lì che la corsa si decide. Negli ultimi chilometri il tracciato si impenna e propone pendenze dure, con rampe che possono fare selezione e spezzare il gruppo. L’arrivo è previsto nel pomeriggio, indicativamente tra le 16 e le 17.

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🚧 Viabilità e strade chiuse, cosa sapere

L’evento sportivo comporta chiusure temporanee e limitazioni alla circolazione, soprattutto nella zona della partenza e lungo le direttrici attraversate dalla corsa. A Rho i provvedimenti sono scattati già in mattinata per consentire l’allestimento e il passaggio della carovana. Le chiusure saranno a scorrimento, seguendo l’avanzata dei corridori, per tutta la tratta. Per gli automobilisti, i disagi maggiori sono attesi nelle fasce orarie immediatamente precedenti al passaggio della gara. La Milano-Torino è uno degli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo internazionale.