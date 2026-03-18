Milano, tentato omicidio durante una lite per droga finita a coltellate: un giovane in carcere

Letture: 2.544

A Milano nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha portato in carcere in via cautelare un 18enne italiano, appena diventato maggiorenne, accusato di tentato omicidio. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Il ragazzo ha anche alcuni precedenti. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime: tentato omicidio, rapina aggravata, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e porto abusivo di armi.

Inserzioni

Le indagini della 4^ Sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano sono partita da un intervento dell’11 febbraio scorso. Quel giorno i sanitari del 118 erano stati chiamati in un appartamento del sud est della città e avevano trovato due ragazzi feriti dopo una violenta lite. Avevano quindi segnalato il fatto alla centrale operativa che aveva inviato sul posto le volanti della polizia Uno dei due ragazzi era stato colpito con un’arma da taglio nella zona sottostante lo sterno. Una volta in ospedale, in codice rosso, era stato sottoposto a un intervento chirurgico ed era poi stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. L’altro era stato raggiunto al volto da dello spray urticante.

Inserzioni

La ricostruzione della polizia e il sequestro in casa

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’aggressione era maturata durante un contrasto legato alla compravendita di sostanze stupefacenti. L’autore, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne, avrebbe accoltellato uno dei due giovani e spruzzato lo spray contro il secondo durante la stessa lite. Gli investigatori lo hanno rintracciato poche ore dopo. Nell’abitazione del ragazzo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato sia il coltello ritenuto utilizzato per il ferimento sia un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Su questi elementi la Procura per i minorenni ha chiesto la misura cautelare in carcere, eseguita nei giorni scorsi quando il destinatario del provvedimento era ormai diventato maggiorenne. L’indagine ora prosegue per definire tutti i profili della vicenda.