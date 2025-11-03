Flying Angels Foundation ed Enac: SalvALI. Un biglietto aereo per la vita

Letture: 3.222

Fino al 23 novembre si può partecipare alla campagna #SalvALI di Flying Angels Foundation, un’iniziativa che unisce solidarietà e aviazione per salvare la vita di bambini gravemente malati in tutto il mondo. Le donazioni, attraverso il sito www.salvali.org, contribuiranno al Fondo Emergenza Voli, che permette di intervenire subito nei casi più urgenti, quando ogni minuto può fare la differenza. L’edizione 2025 gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’ENAC, di Assaeroporti e Aeroporti 2030. Sono 29 gli aeroporti italiani che hanno aderito, tra cui Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino e Ciampino, Venezia, Napoli, Catania e Palermo.

✈️ Una storia simbolo: il volo che ha salvato Samuella

A rappresentare la campagna di quest’anno è la storia di Samuella, una bambina di 7 anni originaria di Kinshasa, affetta da una grave cardiopatia congenita. Dopo anni di attesa, grazie a Flying Angels Foundation, ha potuto raggiungere l’Ospedale Gaslini di Genova per un delicato intervento che le ha salvato la vita. Oggi può correre, andare a scuola e sognare un futuro. Come lei, dal 2012 oltre 3.300 bambini di 90 Paesi hanno ricevuto aiuto grazie alla fondazione: più di 6.500 biglietti aerei acquistati e 80 missioni mediche finanziate in collaborazione con 120 organizzazioni umanitarie e 150 ospedali nel mondo.

🛫 La solidarietà che vola alto

«Un volo può davvero fare la differenza» – ha dichiarato Alexander D’Orsogna, direttore generale ENAC – invitando cittadini e passeggeri a sostenere l’iniziativa. La campagna sarà promossa in radio, TV e sui media nazionali e locali grazie alla collaborazione di numerosi partner che mettono gratuitamente a disposizione i propri spazi. Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation, ricorda che #SalvALI è il momento più importante dell’anno: «Unisce istituzioni, aeroporti, aziende e cittadini in una rete solidale che non lascia indietro nessun bambino».

💙 Volare per salvare una vita

Flying Angels Foundation, con sede a Genova, è l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambini in emergenza sanitaria. Oltre ai voli di linea, la fondazione utilizza anche aerei medicalizzati con personale sanitario a bordo e si occupa delle pratiche consolari per i visti quando necessario. Dal 2024 è capofila del Child Care Italian Network, una rete che riunisce sette organizzazioni italiane impegnate per garantire cure e accoglienza ai piccoli pazienti provenienti da ogni parte del mondo. Anche una piccola donazione può far decollare un nuovo volo della speranza. Basta un clic su www.salvali.org per trasformare un biglietto in una possibilità di vita.