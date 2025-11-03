Piemonte, ad Alba e Monforte il verde fa comunità: due giorni per scoprire la bellezza che unisce

Letture: 3.423

Ad Alba e Monforte d’Alba, in provincia di Cuneo, il 7 e l’8 novembre si terranno due giornate dedicate al valore del verde come strumento di inclusione, turismo e sviluppo sostenibile. L’iniziativa, promossa da Asproflor – Comuni Fioriti, nasce dal progetto Provincia Fiorita e mira a coinvolgere i Comuni del Sud Piemonte nella costruzione di una rete territoriale capace di unire bellezza, partecipazione e responsabilità. Le due tappe – un convegno ad Alba e una cerimonia di premiazione a Monforte – vogliono mostrare come la cura del verde pubblico possa trasformarsi in un atto di cittadinanza attiva e coesione sociale.

Inserzioni

🌿 Alba: il verde come leva di sviluppo e qualità della vita

Venerdì 7 novembre, al Palazzo Banca d’Alba, si terrà la conferenza “Fiorire insieme – Il verde come leva di sviluppo e qualità della vita”, rivolta a sindaci, amministratori e tecnici comunali. Nel corso dell’incontro sarà presentato il Progetto Spazio Apeeco, nato in collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero. Il progetto ha coinvolto persone diversamente abili nella manutenzione di aree verdi cittadine, trasformandole in spazi simbolo di partecipazione e inclusione.

Inserzioni

Durante l’evento, Asproflor consegnerà un riconoscimento a Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio, e ai protagonisti del progetto per l’impegno con cui hanno reso Alba più verde e accogliente.

Inserzioni

🌸 Partnership Asproflor–Tabui e premi internazionali

La giornata di Alba ospiterà anche la presentazione della partnership tra Asproflor e Tabui, app ufficiale del Ministero del Turismo. L’accordo unisce i Comuni Fioriti e i Comuni “Tabuiati” in una rete che promuove il turismo esperienziale e digitale. Durante la conferenza verrà consegnata una doppia targa al Comune di Costigliole d’Asti, premiato a livello europeo con la Medaglia d’Argento all’Entente Florale 2025: un riconoscimento che porta il Piemonte e l’Italia sul podio internazionale del verde urbano.

🌺 Monforte d’Alba: la cerimonia “Il Piemonte che fiorisce”

Sabato 8 novembre, al Teatro Comunale di Monforte d’Alba, si terrà la cerimonia “Il Piemonte che fiorisce a Euroflora”, dedicata a imprese, associazioni e collettivi florovivaistici piemontesi che hanno contribuito alla realizzazione dello spazio Piemonte a Euroflora 2025. Un momento per celebrare la creatività e la passione che rendono il florovivaismo piemontese un’eccellenza nazionale e per rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e operatori del settore, con l’obiettivo comune di diffondere una cultura della bellezza sostenibile.

Inserzioni

🌻 Un invito ai sindaci e ai cittadini

«Con Provincia Fiorita – spiega Sergio Ferraro, presidente di Asproflor – vogliamo offrire ai sindaci un’occasione di confronto per costruire territori più accoglienti, sostenibili e consapevoli. Il verde non è solo decorazione, ma un simbolo di coesione e di futuro condiviso». La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione al link fiorireinsieme.eventbrite.it. Maggiori informazioni su www.asproflor.it o scrivendo a info@asproflor.it. Due giorni per scoprire come il verde, quando condiviso, può davvero unire.