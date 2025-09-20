Incidente a Cisliano, scontro tra camion e auto: donna di 30 anni in ospedale

Letture: 1.544

Un grave incidente ha interrotto il traffico nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 227 dir a Cisliano. Poco prima delle 16.27, un’automobile e un camion si sono scontrati lateralmente.

Inserzioni

Alla guida della vettura c’era una donna di 30 anni, rimasta ferita nello schianto, che ha coinvolto la fiancata del lato del guidatore. Gli airbag sono esplosi e le hanno salvato la vita, ma in ogni caso si è fatta abbastanza male. L’autista del camion invece non ha riportato conseguenze. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per i rilievi e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che insieme ai soccorritori si sono occupati dei feriti, hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e regolato il traffico.

🚑 i Soccorsi

La centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza di Padana Emergenza di Cisliano, che ha soccorso la trentenne. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta, dove è arrivata poco dopo le 17.23. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato rallentamenti lungo la provinciale, con il traffico regolato dalle forze dell’ordine fino alla rimozione dei veicoli incidentati.