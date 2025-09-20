L’amore e la gentilezza nei piccoli gesti: la storia silenziosa di una coppia che emoziona

Letture: 1.207

Trovare momenti nel marasma quotidiano sono la stessa gentilezza di una sedia spostata, di una portiera aperta o di una mano posata sulla schiena per farti sentire sicura. Ho visto una coppia di ultrasessantenni per molti anni, e anche se non ho mai conosciuto la loro intimità, mostravano al mondo qualcosa di meraviglioso. Vederli uscire per andare a fare la spesa o il venerdì sera per andare a ballare mi provocava un’immensa stretta al cuore.

Lui è sempre sceso prima di lei in garage, in inverno a scaldare la macchina, d’estate per fargliela trovare fresca. Poco agile e acciaccato non c’è stata volta in cui abbia visto lei aprirsi la portiera della loro auto da sola. Passando davanti all’ orto dove lui, sudato e sporco coltivava verdure e rose per lei, era facile sentirlo chiamare a casa, anche solo per sentire la sua voce. Si passava uno straccio sulla fronte, sfregava le mani callose su un vecchio asciugamano e componeva il numero.

Spesso doveva farlo più volte perché non affine a tanta modernità, solo per chiamarla amore, per dirle che non avrebbe fatto tardi. Al tramonto, col viso stanco e il cestino della bicicletta pieno di fiori di campo e rose, rientrava da lei. Io riconoscevo il cigolio della sua bicicletta, poi l’apertura del cancello elettrico, così mollavo quello che stavo facendo solo per vederlo passare e con quella scena, immaginare l’amore.