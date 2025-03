Milano, scippo da 250mila euro: strappano Patek Philippe al polso di un 65enne

Letture: 2.578



Il colpo, un classico scippo con strappo è avvenuto in pieno centro di Milano. Ieri pomeriggio, alle 14.04, in via Cesare Cantù, un uomo italiano di 65 anni è stato derubato del suo orologio di lusso, un Patek Philippe Aquanaut dal valore dichiarato di 250mila euro, mentre era a bordo della sua Mercedes parcheggiata.

L’aggressione e la fuga

La vittima stava impostando il navigatore con il finestrino aperto quando un uomo con la barba incolta si è avvicinato, gli ha afferrato il polso sinistro e gli ha strappato l’orologio, fuggendo immediatamente. Il 65enne ha reagito, scendendo dall’auto e inseguendo il ladro a piedi. La corsa è proseguita fino a via San Giovanni sul Muro, dove lo scippatore è salito su un ciclomotore e si è dileguato.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta una Volante del commissariato Duomo della Polizia di Stato. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona, che potrebbero aver ripreso i momenti del furto o fornire elementi utili per risalire all’autore del colpo.



