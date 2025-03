Gratosoglio, Milano. Si barrica in casa e si lancia nel vuoto: salvata dai Vigili del fuoco

Letture: 9

Milano, Gratosoglio. Si barrica in casa e si lancia nel vuoto, salvata dai Vigili del fuoco. Momenti di tensione nel pomeriggio in via Costantino Baroni 36, nel quartiere Gratosoglio a Milano. Una donna italiana di 24 anni si è barricata all’interno del suo appartamento al quarto piano, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.

L’intervento e il salto nel vuoto

I Vigili del fuocodei distaccamenti di via Darwin e via Sardegna hanno tentato più volte di entrare, ma senza successo. Alla fine, con il supporto dei carabinieri, sono riusciti a introdursi nell’abitazione. A quel punto, però, la donna, presa dal panico, si è lanciata dalla finestra.

Salvataggio in extremis

Fortunatamente, i Vigili del fuoco avevano già predisposto un telo di salvataggio, intuendo il rischio. L’impatto è stato attutito e la giovane è rimasta praticamente illesa. Dopo essere stata messa in sicurezza, è stata affidata ai sanitari per gli accertamenti del caso.

