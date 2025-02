Novate Milanese, polizia scopre droga e armi: arrestato pregiudicato con fucile a canne mozze

Letture: 1.233

A Novate Milanese, la sera di venerdì 21 febbraio, i “Falchi”, i poliziotti motociclisti in abiti civili della squadra mobile milanese, hanno individuato un appartamento segnalato come possibile nascondiglio di droga e armi. Dopo un’attenta attività investigativa, gli agenti hanno fatto irruzione nella casa, trovando al suo interno un pregiudicato 34enne.

Il passato criminale noto

L’uomo, un italiano con precedenti dal 2008, era già conosciuto dalle forze dell’ordine sin da quando aveva di 18 anni, per reati legati alla droga e per una serie di rapine seriali per le quali era già stato arrestato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti occultate all’interno dell’abitazione e un fucile a canne mozze nascosto tra i vestiti, con relative munizioni calibro 16.

Sequestro e arresto

L’uomo si teneva il fucile a canne mozze addosso, nascosto sotto i vestiti, infilato in una custodia di plastica trasparente, quasi come se fosse pronto per essere mostrato per intimorire, oppure usato. Il fatto che lo avesse addosso ha portato immediatamente all’arresto del 34enne. L’arma è stata sequestrata è stato inviato per ulteriori analisi, mentre le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti del mondo criminale.

