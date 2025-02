Maranza a Milano, blitz contro la criminalità giovanile: 27 arresti e sequestri di droga e armi

Letture: 2.373

Blitz della Polizia contro i maranza in tutta Italia. Si è conclusa un’operazione su vasta scala della Polizia di Stato, coordinata dallo SCO (Servizio Centrale Operativo), finalizzata al contrasto della criminalità giovanile e delle gang di strada. L’attività ha coinvolto numerose province italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino e Firenze, con l’obiettivo di arginare fenomeni di devianza giovanile e reati connessi. Negli ultimi mesi, si sono registrati gravi episodi criminali, spesso attribuiti a piccoli gruppi o singoli individui.

Annunci

Il bilancio dell’operazione Maranza a Milano

A Milano, l’operazione ha portato all’arresto di 27 persone e alla denuncia di altre 25. Gli indagati sono accusati di diversi reati, tra cui detenzione di armi da fuoco e da taglio, traffico di droga, rapine, furti, uso illecito di carte di credito, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione. Nel corso dell’operazione sono state identificate 1.889 persone e controllati 190 veicoli. Durante le perquisizioni in abitazioni ed esercizi commerciali, la Polizia ha sequestrato:

Un fucile a canne mozze modificato

Due pistole funzionanti

Una pistola scacciacani

Munizioni di vario calibro

Coltelli e taglierini

965,94 grammi di cocaina

7.362,97 grammi di cannabinoidi

483 grammi di sostanza da taglio

2,40 grammi di droghe sintetiche

1,80 grammi di shaboo

8,42 grammi di ecstasy

4,27 grammi di MDPV

50.765 euro in contanti

Le zone coinvolte

L’attività si è concentrata sia nel centro di Milano, in aree come Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, City Life e Stazione Centrale, sia in periferia, con interventi a Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova e Lambrate. I controlli si sono estesi anche in alcuni comuni dell’hinterland milanese, tra cui Cinisello Balsamo, Rho, Legnano, Rozzano e Novate Milanese, dove si sono verificati numerosi episodi criminosi legati alle gang di strada.

Annunci

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile con il supporto della Polizia Ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine e dei Commissariati cittadini, rientra in un piano di sicurezza volto a contrastare le bande giovanili e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Nel pomeriggio saranno diffusi maggiori dettagli sugli arrestati, sugli episodi di violenza e sulle zona colpite dal fenomeno.