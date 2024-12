Corbetta, una nuova libreria come salotto culturale: nasce Curia Picta

Letture: 2.856

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della cultura sta per nascere a Corbetta. Curia Picta sarà inaugurata ufficialmente sabato 7 dicembre 2024, alle ore 16.00. È una libreria che si propone di diventare un autentico salotto culturale. Situata in pieno centro cittadino, al civico 6 di via Verdi, la libreria offrirà non solo una vasta selezione di libri ma anche un luogo d’incontro per appassionati di letteratura, storia e cultura.

Un luogo di cultura e di incontro

Curia Picta si distingue per la sua missione di promuovere la cultura in tutte le sue forme. La libreria, oltre a proporre volumi di ogni genere, sarà un laboratorio culturale dove i visitatori potranno partecipare a eventi, discussioni, presentazioni di libri e riviste, dibattiti a tema, esposizioni e mostre. Il progetto nasce dall’iniziativa dello scrittore e storico Andrea Balzarotti, che con questa apertura intende offrire al territorio un centro di aggregazione e crescita culturale.

Tra passato e presente: una libreria dal fascino unico

All’interno di Curia Picta sarà presente uno spazio dedicato all’antiquariato e al modernariato librario, con una selezione di volumi d’epoca, stampe antiche e oggetti da collezione. Non mancherà un settore dedicato alla storia locale, con tanti titoli che raccontano i luoghi e le vicende del Milanese. L’offerta culturale sarà arricchita da un settore storico e antropologico, ideale per chi desidera approfondire le radici e le tradizioni del nostro territorio.

Il visionario dietro Curia Picta

Andrea Balzarotti è un volto noto per gli appassionati di storia. Storico e scrittore, è anche il creatore del progetto culturale “Historia”, un canale YouTube molto seguito, dedicato alla divulgazione storica. Con un approccio innovativo e coinvolgente, Balzarotti racconta la storia attraverso filmati, immagini e animazioni, rendendo accessibili anche gli argomenti più complessi. Con Curia Picta, prosegue la sua missione di rendere la cultura un patrimonio vivo e condiviso.

L’appuntamento con l’inaugurazione

L’evento inaugurale è fissato per sabato 7 dicembre alle 16.00. L’apertura di Curia Picta rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi in un luogo dove il passato incontra il presente, offrendo nuove prospettive per il futuro della cultura a Corbetta.

