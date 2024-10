Legnano. La polizia sventa un furto. 3 pescati in flagranza

Letture: 1.810

Venerdí 18 ottobre, intorno alle 20:30, una pattuglia in abiti civili del Commissariato di Legnano ha bloccato un’auto sospetta in Via Sabotino, vicino ad una pizzeria. Gli agenti avevano precedentemente osservato i movimenti del veicolo e, grazie a un’accurata conoscenza del territorio e delle zone più soggette a furti a bordo auto, hanno seguito la vettura fino al parcheggio dell’Ospedale di Castellanza, in Via Mulini. Lì, hanno sorpreso tre persone in flagranza, intenti a preparare un furto a bordo di un’auto.

I poliziotti avevano già identificato l’auto sospetta grazie alle banche dati interforze, lo SDI, e alle segnalazioni sui social media, risalenti al mese di agosto, in cui i cittadini di Garbagnate Milanese avevano riportato episodi di furti commessi a bordo della stessa vettura. Un video, divenuto virale, mostrava il furto di uno zaino da una vettura da parte di due persone, che poi risalivano sull’auto guidata da un complice.

Venerdì sera, i poliziotti, avendo intercettato nuovamente il segnale di transito della vettura attraverso un varco stradale, hanno dapprima monitorato i suoi movimenti in Via Sabotino. Successivamente, intuendo la loro destinazione, sono intervenuti nel parcheggio di Castellanza, impedendo che il furto fosse consumato. Il proprietario dell’auto è stato rintracciato e ha sporto denuncia al commissariato.



Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato guanti, torce e un cacciavite a spacco, denunciando per tentato furto in concorso tre cittadini italiani di 22, 28 e 18 anni, tutti con precedenti penali e dimoranti nel campo nomadi di Garbagnate Milanese. Contestualmente, è stato avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Legnano. Nel corso delle indagini, il ventottenne è stato ulteriormente indagato per un altro furto commesso ad agosto a Legnano, riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza che lo avevano immortalato in azione con altri complici non ancora identificati.

