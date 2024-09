Cocaina a Garbagnate Milanese. 1 arresto

Letture: 2.772

Al posto di blocco pieno di cocaina. Nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, i Carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese (MI) hanno arrestato in flagranza un 36enne albanese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Scoperto per scoperto, è meglio finire in galera per detenzione di stupefacenti piuttosto che innescare un pericoloso inseguimento che non si sa come possa andare a finire, che non ha nessuna speranza di fuga, e che nel migliore dei casi una volta presi aggrava di molto le accuse.

Cosa è successo a Garbagnate

Durante un servizio di prevenzione, in un posto di controllo, i militari hanno fermato l’uomo che stava transitando alla guida di un’auto. Un veloce esame dei suoi documenti tramite il portale del sistema digitale interforze, li ha spinti a effettuare una perquisizione prima personale e poi a bordo dell’auto. I loro sospetti si sono rilevati fondati. Hanno infatti trovato 5 involucri contenenti, in tutto, 73 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, e 1.140 euro in contanti.

Cocaina anche a casa

La perquisizione successiva, dovuta in questi casi, è avvenuta a casa dell’albanese. Li i carabinieri hanno trovato altri 110 grammi di cocaina, suddivisi in due involucri, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 2.170 euro in banconote di vario taglio. L’uomo è stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Ci si trova ancora, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa di essere giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Milano con al spola accusa di detenzione illecita di cocaina.

