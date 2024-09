Furto in appartamento a Milano: arrestati 2 ladri grazie alle telecamere di sorveglianza

Letture: 3.424

Nell’operazione dei carabinieri sono stati colti in flagrante un pregiudicato 30enne e un 23enne incensurato colpevoli di un furto in appartamento. Non si erano resi conto della presenza delle telecamere interne in live. E’ successo ieri sera, in via della Rovere, in zona Forze Armate a Milano. i carabinieri sono intervenuti sulla segnalazione del proprietario dell’appartamento, che in quel momento non c’era, ma aveva sotto controllo la sua abitazione tramite un sistema di videosorveglianza interno.

L’uomo ha infatti rilevato l’intrusione grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza e ha monitorato in tempo reale i movimenti dei malviventi all’interno della sua casa. Immediatamente allertati, i Carabinieri hanno circondato l’area, bloccando i due ladri che tentavano di nascondersi sulle impalcature esterne di un cantiere edile adiacente. Dopo l’arresto li hanno perquisiti e hanno trovato gioielli in oro sottratti dall’appartamento e gli strumenti da scasso utilizzati per forzare l’ingresso.

Il 30enne era già noto alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di reato. E’ risultato essere un evaso dagli arresti domiciliari, misura a cui era sottoposto presso il campo nomadi di via Monte Bisbino, a Baranzate. Per lui, oltre all’accusa di furto, è scattata anche quella di evasione. Entrambi i ladri sono stati portati in caserma, chiusi nelle camere di sicurezza, e lì trattenuti in attesa del processo per direttissima.

