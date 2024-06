Come è andata la serata del confronto fra i candidati sindaci e quali sono state le reazioni a Ossona

Rieccoci a parlare di elezioni a Ossona. Lo scorso 4 giugno circa 150 ossonesi, più quelli che si sono collegati da casa tramite Facebook e Instagram, hanno assistito al confronto fra i candidati sindaco. Non si trattava di un confronto sui programmi, ma di presentare i candidati sindaci uno vicino all’altro, in modo che i cittadini potessero confrontare le loro personalità e scegliere chi preferivano, come modo di porsi verso i cittadini. Non bisogna dimenticare, infatti, che specialmente nei piccoli comuni il sindaco, con le sue responsabilità, è il capo della comunità e la prima persona cui si rivolgono i cittadini.

Le sedie al tavolo erano 4, una anche per Giovanni Oldani di Incontro, nel caso ci avesse ripensato all’ultimo minuto e avesse deciso di presentarsi. Non lo ha fatto e il confronto è stato fra tre candidati sindaco. In qualche modo però, con la sua assenza, anche Giovanni Oldani ha dichiarato quale sarà il suo atteggiamento verso i cittadini e i problemi che gli sottoporranno. Con l’assenza ha sottolineato che, se eletto, non ci sarà e che darà attenzione solo ai problemi della piccola cricca dei suoi fedelissimi.

In compenso la serata è stata davvero bella e a tratti commovente. Ha mostrato come potrebbe essere Ossona senza Incontro: aperta, collaborativa, solidale, leale persino fra chi in questo momento è avversario perchè vuol raggiungere lo stesso obiettivo. I tre candidati hanno personalità profondamente diverse, che sono risaltate al meglio.

Sergio Garavaglia di Insieme per Ossona. Solida roccia

Di Sergio Garavaglia è venuto fuori il lato riflessivo, un po’ legato al passato a causa della sua storia, profondamente politico, forse un po’ troppo analitico, ma competente. Si è dilungato un po’ sulle questioni tecniche, poco comprensibili ai più ma esatte. Lo si può definire una solida roccia.

Giovanni Venegoni di Uniti per Ossona. Uno spumeggiante torrente montano

Giovanni Venegoni ha mostrato il suo lato pratico, di giovane dirigente di successo abituato a risolvere problemi velocemente e con precisione. Dotato di allegria contagiosa e di positività, ha mostrato i solidi valori umani della sua personalità quando è intervenuto immediatamente in soccorso del candidato più giovane che ha avuto un momento di emozione, innescando un applauso che gli ha dato il tempo di superare il piccolo blocco. È uno della generazione Smart. Lo potremmo definire come uno spumeggiante torrente montano.

Federico Venegoni di Gioventú ossonese. La stella polare del futuro

Di Federico Nebuloni, 20 anni, possiamo dire che è maledettamente bravo. E’ come guardare un solido albero quando è piccolo. Mette fuori le prime foglie, e già mostra i segni di quando sarà una magnifica quercia. E’ una questione di carattere, di ciò che si emana. A 20 anni Federico Nebuloni ha saputo coinvolgere i giovani del paese nella politica e nella gestione del bene pubblico. Operazione che non riesce nemmeno ai politici di livello. Infatti alla serata hanno partecipato molti giovani e giovanissimi, ed è stato bello.

Se diventerà consigliere comunale, come chiede, risolverà tanti problemi del paese solo con l’esserci, fra cui aumentare quell’interesse verso il bene pubblico che finora le generazioni più giovani non dimostravano. Si può dire che Federico Nebuloni ha risaltato, non solo per la gioventù, ma anche per la convinzione con cui ha espresso le sue idee e la passione che ha riassunto in una frase. “Il nostro gruppo si è formato un paio di mesi fa, quando seduti al bar e discutendo abbiamo deciso di fondare il nostro movimento. Si può dire che siamo 4 amici al bar che vogliono cambiare il mondo”. Sono convinta che ci riuscirà.

Sentire un ragazzo esprimere valori profondi come la lealtà, l’onore e la partecipazione colpisce profondamente perché ci fa sentire, come adulti e anziani, soddisfatti e realizzati, capaci di aver trasmesso qualcosa che ci sopravviverà. Federico Nebuloni è la stella polare del futuro.

Giovanni Oldani di Incontro. El ghe no

Per par condicio va riportata anche la spiegazione di Giovanni Oldani per la sua assenza al confronto pubblico. La ha pubblicata sulla pagina Facebook della lista Incontro, che ha 211 mi piace e 356 followers. Inizio con il dire che il carattere di Giovanni Oldani si vede anche dalla furbata di aver cambiato il nome alla pagina della lista Incontro del 2019 per tenersi e mostrare i followers raccolti a quel tempo da Marino Venegoni. Lo si nota facilmente scrollando un pochino la pagina. Ha cominciato la campagna elettorale tentando di prenderci per scemi.

Il comunicato

A proposito dell’incontro di stasera 4 giugno.Non abbiamo mai dato l’adesione a questo incontro. L’abbiamo detto chiaramente già due domeniche fa (era il 26 maggio!) alla lista INSIEME PER OSSONA che ce lo ha proposto, da cui è partita l’iniziativa e che lo ha organizzato. Per noi è finita lì.Pubblichiamo, dopo questa nota, la loro proposta.Proposta che non abbiamo condiviso.Noi ci siamo confrontati apertamente in pubblico: venerdì 24 maggio nella sala di piazza Aldo Moro. C’erano quasi un centinaio di concittadini che hanno ascoltato, fatto liberamente domande, obiezioni e proposte. Faccia a faccia, niente di preparato.Poi ancora in piazza sotto il gazebo la domenica. E ancora li incontreremo in questi giorni. Sempre faccia a faccia.Abbiamo scritto un programma chiarissimo e di cose fattibili.Scegliamo noi come fare la nostra campagna elettorale.Evitiamo le polemiche sui social, terreno di grande confusione e spesso di mancanza di rispetto per le persone.Scegliamo di non fare gli incontri-scontri e i finti dibattiti dove ciò che si può e non si può fare sono messi sullo stesso piano.Noi siamo l’amministrazione uscente, dobbiamo e vogliamo essere giudicati su quello che abbiamo fatto, non sulle sole parole.

Insomma per Giovanni Oldani e per Incontro tutta la campagna elettorale del comune di Ossona, e la conseguente amministrazione, si riduce al fatto che vogliono continuare a farsi i dispetti con Sergio Garavaglia, come quando erano piccol,i e il fatto che alle elezioni si presentino anche altri candidati, cui hanno mancano di rispetto, sembra non preoccuparli affatto.

Se dovessimo giudicare Giovanni Oldani sulle cose fatte, dato che ha perso e infilzato più della metà della lista delle scorsa amministrazione, si può dire che il risultato è lo stesso della serata di confronto fra sindaci e del gazebo vuoto fotografato in piazza da un elettore la scorsa domenica. In paese dicono che farlo vincere è un delitto contro Ossona. Il suo soprannome è El ghe no.