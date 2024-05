Incendio ieri in via da Cermentate, a Lambrate ( video)

Erano circa le 10 30 del 27 maggio quando è scoppiato un incendio in via G. da Cermenate all’altezza circa dei numeri civici 26 e 28. Un furgone parcheggiato in seconda fila ha preso improvvisamente fuoco. Immediati i soccorsi e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i vigili del fuoco del comando di Milano che hanno preso immediatamente in mano la situazione.

Pubblicità

Il video dell’intervento

Data la concentrazione di auto parcheggiate in quella strada, la velocità di intervento è fondamentale, per limitare i danni. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a intervenire subito impedendo che le fiamme si estendessero ad altre automobili o che persone rimanessero dal fumo. Per i rilievi dell’incidente e regolare il traffico in zona sono intervenutigli agenti della polizia locale di Milano.

Pubblicità

Nessun ferito, quindi, ma oltre all’incendio, ma nel video si vedono anche le condizioni della zona, con quella sedia, che sembra una di quelle lasciate sul posto da un parcheggiatore abusivo. Generalmente la mettono su un parcheggio, e ci si siedono sopra, alzandosi solo se vengono pagati. Le cause dell’incendio saranno materia di indagine da parte dei vigili del fuoco.



Pubblicità