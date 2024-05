Julian Assange. Presidio a Milano

Lunedì 20 maggio dalle 12 alle 19 in piazza Mercanti, a Milano, ci sarà un presidio a favore di Julian Assange. Lo stesso giorno, negli Stati Uniti, è prevista la sentenza che deciderà il suo futuro. Il Gruppo Cronisti Lombardi si è attivato da tempo, e supporta la campagna a favore dell’attivista e giornalista incarcerato a Belmarsh. A tal fine ha iniziato una collaborazione con Free Assange Italia. L’appuntamento che supportano fa parte della mobilitazione internazionale coordinata da Londra.

Pubblicità

Wikileaks

Secondo quanto dice il famoso sito WikiLeaks , il giornalista patron di WikiLeaks, rischia, negli Stati Uniti una condanna da 175anni, per spionaggio e per aver pubblicato numerosi documenti riservati su azioni discutibili degli Stati Uniti. La protesta a favore della libertà di parola e di stampa è diventata una forma d’arte e le sedie di Dormino saranno finalmente a Milano.

Pubblicità

Il gruppo cronisti dell’associazione Lombardia Giornalisti parteciperà dalle 17.30 alle 19. L’iniziativa ha un messaggio. “Anything to say? A monument to courage”, un’opera d’arte che celebra il coraggio di chi cerca la verità. Sarai proprio tu a dargli valore. Come? Sali sulla sedia vuota e cambia il tuo punto di vista! Guarda il video di presentazione della protesta a questo link https://youtu.be/E3tmTCJrwyw?feature=shared

Pubblicità