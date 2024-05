Casino sull’S6. Arrestati in 2. Un italiano e un marocchino

ieri pomeriggio, alle 18 circa, sono saliti sul treno S6 diretto verso Novara, alla stazione della suburbana di Milano Garibaldi, un ventenne con cittadinanza italiana e un 22enne marocchino, ambedue ubriachi marci. I 2 hanno iniziato a infastidire i passeggeri, piuttosto numerosi in quell’orario. I due si sono cimentati nel lancio di diversi oggetti e frammenti di oggetti recuperati sul posto tanto che i passeggeri si sono allontanati rifugiandosi in un’unica carrozza dopo aver avvertito il capotreno. La situazione è stata in qualche modo contenuta mentre i due danneggiavano il treno fino all’arrivo alla stazione di Rho Centro, dove c’è il posto di polizia. I Poliziotti stavano aspettando il treno. Erano già infatti stati avvisati.

I due giovani però sono saltati giù dal treno e una volta in stazione hanno tentato di fuggire all’arresto prendendo a calci le persone che scendevano dal treno. Alla fine i poliziotti sono riuscii a bloccarli e li hanno arrestati. Sono accusati di resistenza pubblica ufficiale, danneggiamenti, interruzione di pubblico servizio, e ubriachezza molesta. Attualmente sono nelle camere di sicurezza in attesa della decisione di giudice sul loro processo per direttissima contro.

