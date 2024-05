Politica. Presentazione liste per le elezioni amministrative: a Ossona sono ufficialmente 4. Osservazioni in attesa dei programmi

Sono ufficialmente 4 le liste di cittadini per le elezioni a Ossona che si candidano ad amministrare Ossona, dal prossimo 9 giugno. Il termine per la presentazione liste per le elezioni amministrative è scaduto Domenica 12 maggio, a mezzogiorno. 2 dei gruppi erano presenti in piazza ieri mattina, per coinvolgere i cittadini nella competizione elettorale: il gruppo del candidato sindaco Giovanni Venegoni, Uniti per Ossona, e il gruppo del candidato sindaco Sergio Garavaglia, Insieme per Ossona.

Pubblicità

Le altre due liste per il momento hanno scelto altre vie di comunicazione con i cittadini. Il candidato sindaco Federico Nebuloni, di Gioventù ossonese, la new entry della politica del paese, ha scelto il peer to peer. Cercherà i voti quasi uno ad uno fra amici e conoscenti, dovrà ottenere un numero di voti sufficiente a fargli avere un seggio elettorale in opposizione. Ci vorranno dai 250 ai 300 voti, a seconda del numero di persone che andrà a votare quest’anno alle elezioni amministrative.

Pubblicità

Giovanni Oldani, della lista uscente Incontro, sembra voler continuare sulla falsariga dell’amministrazione del sindaco Marino Venegoni: non parlano con la stampa e nemmeno con i cittadini, e basano la campagna elettorale sulle inaugurazioni di opere, distribuite, anche piuttosto forzatamente, nelle date più vicine possibile alle elezioni. Unica iniziativa di comunicazione è stato un volantino patinato di origine amministrativa, una specie di comunicazione del sindaco uscente, in cui erano elencate opere e fatti che hanno creato qualche imbarazzo a chi ha letto. Perlomeno in un caso, il mio. Non saprei dire, al momento, quale è stata la reazione di altri alla lettura.

Pubblicità