Lampugnano. In corso operazione di Polizia

E’ ancora in corso il servizio di controllo del territorio della polizia di stato iniziato questa mattina all’alba nella zona del quartiere Bonola di Milano e della stazione degli autobus che si trova nei pressi della fermata della metropolitana, linea rossa, di via Lampugnano. Si tratta di un’operazione mirata a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina ed è in funzione al rimpatrio di cittadini irregolari che si trovano sul territorio nazionale. Attualmente sono in azione gli agenti della questura di Milano, in particolar modo risultano impegnati quelli del reparto mobile. L’operazione consiste in perquisizioni all’interno di esercizi commerciali e nel controllo dei documenti dei passanti.

Generalmente chi è trovato senza documenti personali viene accompagnato in questura per una identificazione tramite le impronte digitali e il fotosegnalamento. i dati sono inseriti nel sistema digitale interforze. E’ una procedura che gli italiani fanno al momento del rilascio della carta di identità con fototessera e impronta digitale. Nel momento in cui il sistema interforze restituisce dei risultati di alert, come ad esempio la presenza delle impronte digitali in casi di reati, la persona identificata tramite questo sistema viene trattenuta. Risulta anche se la persona ha a suo carico dei fogli di via oppure dei decreti di espulsione. Il bilancio dei risultati dell’operazione di polizia odierna sarà comunicato in giornata.

