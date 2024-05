Il prossimo 19 maggio alle 9.30 inizia la festa del Plis del Basso Olona, il ritrovo è all’area pic nic del Fontanile Serbelloni di Pregnana milanese. Per trovarlo bisogna impostare sul navigatore “parcheggio Castellazzo Pregnana Milanese”. La giornata sarà imperniata intorno alla corsa di 7 chilometri all’interno dei sentieri del Plis, il Parco Sovracomunale di Interesse Locale, del Basso Olona, che comprende i territori dei comuni Pregnana Milanese, Rho, Vanzago e Pogliano.

Alla corsa potranno partecipare tutti, ed è organizzata dal gruppo Runner della Fontana. Per partecipare bisognerà arrivare un po’ in anticipo sull’inizio della festa. La partenza è pensata per le 9.20, sempre dall’area pic nic del Fontanile Serbelloni. La festa, che durerà fino alle 18.30 e si svilupperà Intorno alle rive del fiume lombardo con giochi e laboratori per i bambini, conferenze interessanti per gli adulti e presentazioni tenute dagli alunni delle scuole superiori dei comuni partecipanti. Sono previste anche due visite guidate dei sentieri del Plis con spiegazioni sulle sue peculiarità. Una partirà alle 14.30 da Pogliano, un’altra da Rho alle 15.

Il Molino day: il programma della festa del Plis del Basso Olona

Una delle conferenze sarà tenuta dai bambini delle scuole elementari di Rogorotto di Alruno, che racconteranno il mondo delle api. Saranno presenti le bancarelle di cibo a km 0, dopo tante attività la festa si concluderà con musica live intorno alle 18,30. In tempo per lasciare che gli animali selvatici che vivono nel parco, possano ritirarsi tranquillamente nelle loro tane.

