Incidente stradale Schianto nella notte a Ossona

Le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco hanno rotto il silenzio questa notte a Ossona, per un brutto incidente stradale accaduto in via Piave, all’angolo con via Patrioti. Dalle prime notizie ricevute sembra che il giovane, che è di Ossona, sia andato a sbattere contro il muro della casa d’angolo. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 3.44.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Inveruno, un’ambulanza dei volontari di Arluno, usciti in codice rosso, e un’auto medica dell’AAT di Milano. Sono stati raggiunti dalla radiomobile dei carabinieri di Abbiategrasso che si sono occupati dei rilievi dell’incidente. Per fortuna una volta sul posto e dopo le prime cure il codice di trasporto è stato abbassato a codice giallo, una urgenza minore che indica anche che le ferite riportate nell’incidente sono meno gravi di quel che si temeva all’inizio.

L’ambulanza ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, dove opera un team medico interdisciplinare specializzato sui grandi traumi, per le 6.16 di questa mattina. Altre notizie sulle condizioni del ferito e sulle modalità dell’incidente saranno date in seguito, appena verificate.

