Rapina in casa in via Taranto. 37enne aggredita da un ladro

Una rapina in casa e una donna di 37 anni aggredita dal ladro. E successo la scorsa notte, alle 2.50, la centrale operativa del 112 ha ricevuto la chiama da una 37enne che abita al secondo piano di una palazzina di via Taranto, nel quartiere Barona di Milano. La donna ha raccontato di essere stata vittima di una rapina in casa, e aggredita da un ladro entrato dalla finestra della cucina e che ha tentato di sfilarle il telefono appoggiato sul cuscino.

Pubblicità

Lei si è svegliata e se lo è trovato accanto al letto. A quel punto il ladro, quando la ha vista sveglia, le ha spruzzato negli occhi dello spray al peperoncino ed è fuggito. Lei , terrorizzata ha chiamato il 112.

Pubblicità

Sul posto sono intervenuti una volante del commissariato Ticinese e un’ambulanza. Mentre i soccorritori le prestavano le prime cure permettendole di ristabilirsi, per quanto possibile, dallo shock, i poliziotti effettuavano le prime indagini. Hanno riscontrato che il ladro era salito fino all’appartamento arrampicandosi lungo il tubo del gas. Una volta forzata la finestra era entrato in cucina e aveva svuotato il frigo. Poi si era spostato in camera da letto dove dormiva la signora e ha tentato di sfilarle il telefono da sotto il cuscino. Quando la vittima, svegliandosi, ha urlato lui gli ha spruzzato in faccia del peperoncino ed è fuggito nello stesso modo in cui era entrato.

Pubblicità

I poliziotti hanno quindi chiamato l’unità scientifica per il rilievo delle impronte e di altri possibili resti di dna, che porteranno ad identificare il rapinatore. La giovane donna non ha avuto bisogno di cure ospedaliere, ma di sicuro ha vissuto una terribile esperienza che le lascerà una profonda ferita psicologica. Per quanto sembri si sia trattato di un furto, la pericolosità di un furfante che si introduce in una casa abita è nota e quinid gli sforzi per trovarlo e essicurarlo alla giustizia saranno molti di più del normale.

D’altra parte, i ladri hanno tutti una lunga carriera alle spalle e hanno quasi sempre numerosi precedenti che permettono alla polizia di identificarli facilmente partendo dalla descrizione fisica, o meglio ancora dalle impronte digitali e dall’inevitabile traccia di Dna lasciato negli appartamenti derubati.

Pubblicità