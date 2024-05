Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi è stato nominato Prefetto dal ministro dell’ interno Piantedosi. Per il momento è a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri. Come dice il decreto di nomina il dirigente generale di pubblica sicurezza Giuseppe Petronzi è stato nominato prefetto e collocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, la fine del conferimento dell’incarico di commissario del governo per la provincia di Trento.

Pubblicità

È generalmente una prassi il cambio, ogni 2 anni e mezzo circa, del dirigente generale di pubblica sicurezza, cioè del questore. In questo caso ha coinciso con la decisione di inviare il questore Giuseppe Petronzi a guidare l’ufficio della provincia autonoma di Trento, dove il commissario straordinario del governo è la figura amministrativa che nelle altre provincie corrisponde al prefetto e che è responsabile delle funzioni di pubblica sicurezza ancora di competenza statale rispetto all’autonomia provinciale. Se la provincia di Milano è una città complessa dal punto di vista della sicurezza, aver a che fare con le autonomie in qualità di prefetto, è ancora più complesso.

Pubblicità