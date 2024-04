Rapina in via della Spiga. 1 arresto

Rapina a Brera. Venerdì pomeriggio intorno alle 19:00 un uomo entrato nel negozio da Colombo, in via della Spiga, nel pieno del centro storico di Milano, ha aggredito la direttrice del negozio, una donna di 56 anni, e due commesse che avevano tentato di bloccarlo. Lo scopo era rubare la borsa della 56enne. L’uomo, un tunisino di 43 anni è stato arrestato poco dopo non lontano dal negozio.

Pubblicità

il tunisino era entrato nello Store e ha subito strattonato la donna, facendola cadere per terra. Poi le aveva portato via una borsa che conteneva un iPad. Le due commesse del negozio, che avevano già chiamato 112, avevano quindi tentato di trattenerlo e fermarlo, ma lui le ha l’ha aggredite ed è riuscito a liberarsi. Poi è uscito di corsa dal negozio ma è stato raggiunto dai poliziotti motociclisti della squadra Nibbio che lo hanno raggiunto e fermato.

Pubblicità

Il 43enne si è rivoltato, tentando di colpirli, contro i poliziotti ma questi lo hanno velocemente immobilizzato è arrestato. Ora è nel carcere di san Vittore in attesa del processo per direttissima. La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria.

Pubblicità