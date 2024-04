Gambizzato in viale Marche, a Milano. I carabinieri a caccia del colpevole

Ieri, in viale Marche, poco dopo le 18:00 un uomo un 40enne italiano, con diversi precedenti di polizia, è stato gambizzato mentre si trovava in strada. Il suo aggressore, che è fuggito facendo perdere le sue tracce, gli ha sparato quasi a bruciapelo quattro colpi di pistola, all’altezza del numero civico 93.

Pubblicità

La chiamata al numero 112 è arrivata alle 18:17. Sul posto Si sono precipitati i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Duomo, gli agenti della polizia locale di Milano un’ambulanza della Misericordia di Milano e un automedica proveniente dalla ATT milanese.

Pubblicità

I soccorritori hanno prontamente assistito sul posto e ferito e poi lo ha lo trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Non è il pericolo di vita. Mentre gli agenti della polizia locale si sono occupati di cinturare la zona e governare il traffico, tenendo lontano i curiosi, i Carabinieri della squadra scientifica quando effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica della sparatoria e identificare l’autore.

Pubblicità

Le indagini sono attualmente in corso con le attività tecniche, che consistono nell’ individuazione e visione delle immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dell’ascolto dei testimoni oculare del fatto. In genere, a Milano l’individuazione dei colpevoli di fatti simili non supera le 48 ore, specialmente quando si sono svolti in vie affollate e in orari di punta.