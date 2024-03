“Prima che sia tardi”. Successo della raccolta firme per via Boccaccio

Ieri mattina il comitato prima che sia tardi–sicurezza per la via Boccaccio e rappresenta con un gazebo in piazza litta, a Ossona, per la raccolta firme e richiedere interventi di sicurezza. Fino a questo momento sono state raccolte ben 130 firme a favore degli interventi richiesti. Per il piccolo paese, che ha meno circa 4000 abitanti, sono moltissime. I promotori Pierluigi Falvo, Stefano Calè, e il consigliere comunale Fabio Scionti, sono soddisfatti ma intendono continuare la raccolta firme ancora alcuni giorni prima di presentarle all’amministrazione comunale.

Il comitato spontaneo di via Boccaccio

Prima che sia tardi–sicurezza per la via Boccaccio è un comitato spontaneo di cittadini nato a Ossona per chiedere di interventi di sicurezza su una delle più lunghe e larghe vie del paese, che ha la tendenza a essere scambiata per una strada di accelerazione. La via che è lunga circa 400 metri, mette in comunicazione la parte nord del paese con la strada provinciale 128 di Casorezzo con la parte Ovest in direzione Inveruno Mesero. È di fatto una delle strade che attraversano il paese.

Una lunga via buia vicino alle scuole

Nelle vicinanze ci sono scuole le scuole elementari e scuole medie e l’asilo nido Montessori. Ciò nonostante, dicono i residenti non vi è un attraversamento pedonale, l’illuminazione pubblica è del tutto inadeguata alle esigenze. Alcuni lampioni non funzionano e altri funzionano male perché consumati dall’usura del tempo. La via è scarsamente illuminata e questo influisce negativamente sulla sicurezza dei pedoni.

Gli obiettivi

Gli obiettivi del comitato spontaneo, composto da numerosi abitanti della via Boccaccio e anche da altri residenti in paese, è quello di sensibilizzare il comune di Ossona al problema della sicurezza chiedendo la creazione di due tre dossi con attraversamento pedonale che possano indurre i veicoli a rallentare. Chiedono anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione in modo da rendendolo efficiente ed efficace.