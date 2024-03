Jack Daniels e morsi all’Esselunga

Ieri alle 19.29 una volante del commissariato Comasina ricevuto una chiamata di richiesta di intervento per un tentativo di rapina impropria, cioè senza armi, avvenuto alla Esselunga di viale Legnone a Milano, in zona Dergano.

Pubblicità

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti sono stati accolti da un diffuso odore di alcool e hanno trovato l’ addetto alla sicurezza che ha raccontato quello che era successo. Intorno alle 19 una donna aveva provato di uscire dal supermercato senza pagare le 5 bottiglie di Jack Daniels che aveva prelevato dagli scaffali.

Pubblicità

Durante i tentativi per fermarla, la donna aveva fatto resistenza e si è aperta la strada lanciando contro l’addetto alla sicurezza tre bottiglie Jack Daniels, che si erano rotte. Non contenta, una volta bloccata, per liberarsi gli aveva morso un braccio ed era scappata abbandonando le altre due bottiglie ancora integre e facendo perdere le sue tracce.

Pubblicità