Dergano. Arrestato spacciatore shaboo in bicicletta

Uno spacciatore shaboo è stato arrestato ieri, alle 19 dagli agenti di polizia della sezione investigativa del commissariato Comasina. I poliziotti transitavano in zona Dergano, tra via Tonale e la zona Dergano, quando hanno notato un cinese a cavalcioni di una bicicletta, in pacifica attesa.

Pubblicità

Lo hanno osservato per un po’, fin quando un altro uomo gli si è avvicinato e i poliziotti hanno potuto vedere lo scambio. Scatta così il blitz e bloccano lo spacciatore. L’acquirente butta a terra un involucro e scappa. I poliziotti raccolgono la bustina che contiene una dose di shaboo. Addosso al cinese in bicicletta, che non è riuscito a liberarsi della presa dei poliziotti, trovano 120 euro.

Pubblicità

Spacciatore shaboo, un venditore di morte

Durante la seguente perquisizione a casa dello spacciatore, un 42enne cinese, i poliziotti hanno trovato 12 dosi di shaboo, da 0,1grammi l’una, che sul mercato gli avrebbero reso circa 1500 euro. In casa Aveva anche circa 1200 euro in contanti. Lo shaboo è la droga più costosa del mercato degli stupefacenti, circa 120mila euro all’etto, ed è usata soprattutto da asiatici e sudamericani. I suoi effetti sono devastanti. Chi ne fa uso può andare incontro a gravi necrosi che portano velocemente alla morte.

Pubblicità