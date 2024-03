Rapina a mano armata a Castellanza. Arrestato 28enne tunisino

È stato arrestato subito il 28enne tunisino, accusato di rapina aggravata, che lo scorso 11 marzo, alle 18, era entrato armato di pistola e con il volto coperto in un’agenzia di viaggi di Castellanza, in provincia di Varese.

L’uomo aveva rapinato l’agenzia turistica insieme a due complici, che per ora, sono riusciti a fuggire. Durante la rapina aveva minacciato i 3 clienti presenti facendosi consegnare due telefoni cellulari poi era fuggito saltando a bordo di un’auto. L’allarme al 112 era però giunto quasi subito e una radiomobile della compagnia di Busto Arsizio lo aveva intercettato poco dopo fermandolo e arrestandolo.

Il ventottenne è un disoccupato tunisino che ha qualche precedente di polizia. È residente in provincia di Varese. I riti e le pratiche per identificazione e la formalizzazione delle accuse sono durate tutta la notte e si sono completate il 12 marzo, ieri i giudici hanno convalidato l’arresto. Ora l’uomo è nel carcere di Busto Arsizio in attesa della sentenza di condanna.

